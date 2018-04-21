Собрать семантическое ядро

Нужно собрать новое семантическое ядро для сайта юридической тематики. Нужна кластеризация, полученные запросы в ходе сбора семантического ядра должны быть разбиты на логические группы, ядро должно быть очищено от мусора и не целевых запросов. Отчёт должен включать в себя базовые параметры статистики для СЯ по Яндексу (Yandex Wordstat) и т. п.

Если понравится работа по сбору семантики, готова сотрудничать и дальше по другим проектам, в том числе и SEO - продвижению. Если у вас есть какие-то свои схемы, а лучше примеры, прикрепляйте к ставкам.

Имеются ключи от которых отталкиваемся

Работа через безопасную сделку

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