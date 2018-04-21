Создание и настройка РК в Яндекс Директ и РСЯ.
Меня зовут Павел! Приятно познакомиться! Я занимаюсь контекстной рекламой Яндекс Директ (РСЯ,Поиск).
Так же я люблю креативить и создавать дизайн.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
ответственный сотрудник, постоянно на связи, всем рекомендую! таких тут мало!
Ответный отзыв
Сергей-ответственный работадатель, четко поставил ТЗ, оплату произвел в срок. Всем советую.
$1
10 баллов
7 лет назад
Павел, спасибо за семантическое ядро! Работой Павла очень довольна, сделал быстро и качественно, с учетом всех пожеланий. Отличный специалист, рекомендую. Обязательно обращусь еще!
Ответный отзыв
Большое спасибо Наталья! Было приятно с Вами работать!