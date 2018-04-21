pavliga1987

Павел pavliga1987

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Создание и настройка РК в Яндекс Директ и РСЯ.

Меня зовут Павел! Приятно познакомиться! Я занимаюсь контекстной рекламой Яндекс Директ (РСЯ,Поиск).

Так же я люблю креативить и создавать дизайн.

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Отзывы заказчиков

AIDE_
29 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
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ответственный сотрудник, постоянно на связи, всем рекомендую! таких тут мало!
Сергей-ответственный работадатель, четко поставил ТЗ, оплату произвел в срок. Всем советую.
Ответный отзыв
victtory
Наталья 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Собрать семантическое ядро
Павел, спасибо за семантическое ядро! Работой Павла очень довольна, сделал быстро и качественно, с учетом всех пожеланий. Отличный специалист, рекомендую. Обязательно обращусь еще!
Большое спасибо Наталья! Было приятно с Вами работать!
Ответный отзыв