Создание и настройка РК в Яндекс Директ и РСЯ.

Меня зовут Павел! Приятно познакомиться! Я занимаюсь контекстной рекламой Яндекс Директ (РСЯ,Поиск).

Так же я люблю креативить и создавать дизайн.