Добавить товар на Яндекс.Маркет

Нужен специалист с опытом проведения конкурса в вк. От вас будет необходимо: а) максимально оптимизировать наше сообщество [url=https://vk.com/novostifootballa2018]vk.com/novostifootballa20...[/url] под конкурс (настроить виджет Гамаюн и т.д.); б) договориться с другими сообществами о размещении нашего поста о конкурсе в самое удачное время ...