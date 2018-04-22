Добавить товар на Яндекс.Маркет

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен4 заявки208 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добавить товар на Яндекс.Маркет 100 шт. с сайта, так же ищу человека на постоянное сотрудничество!

6 лет назад
AIDE_
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
pavliga1987
Павел 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$10
2 дня
ответственный сотрудник, постоянно на связи, всем рекомендую! таких тут мало!
Сергей-ответственный работадатель, четко поставил ТЗ, оплату произвел в срок. Всем советую.
  • Похожие заказы

  • Раскрутка группы facebook

    $8

    Нужны раскрутка группы facebook по региону Турции. Пишите в комментарии к заказу сколько можете сделать подписчиков,и можете линабрать подписчиков из конкретного региона.Если нет тоже пишите. Раскрутку нужно будет производить периодически. Оплата - 500 р.

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить участников в группу на Фейсбук

    Необходимо добавлять участников в группу на Фейсбук, только русскоязычные: без ботов и офферов, арабов, индусов и т.п. личностей.  В приоритете русскоязычные участники женского пола Вступаете в группу и добавляете своих друзей, каждые 5000 участников = 1000 руб. Готов ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продвижение в социальных сетях

    Таргетинговая реклама(Настройка+ бюджет)Первый месяц мы проводим тест ,найдем оптимальное рекламное предложение.Таргет Вк-5900рТаргет Инст-5900рТаргет Facebook-5900рВсе вместе стоит 18000р ( создание рекламного предложения+тест+бюджетное тестирование)

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Размещение инфо на форумах и в соцсетях

    $25

    Требуется найти человека, длительное время не выходящего на связь. Чтобы гугл выдавал в результатах поиска его имя и фамилию , хочу создать страницу в ФБ с данными человека, подписать 500 подписчиков + 500 лайков. Думаю ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Развитие странички instagram

    Нужен человек, который  будет в течение месяца продвигать , делать 1-2 поста в день по теме,  и привлекать новых потенциальных клиентов.  Не магазин. Интересует срок и цена. Важен опыт в раскрутке.

    Социальные сети (SMM и SMO)27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Провести конкурс в вк

    Нужен специалист с опытом проведения конкурса в вк.  От вас будет необходимо:  а) максимально оптимизировать наше сообщество [url=https://vk.com/novostifootballa2018]vk.com/novostifootballa20...[/url] под конкурс (настроить виджет Гамаюн и т.д.);  б) договориться с другими сообществами о размещении нашего поста о конкурсе в самое удачное время ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад