Раскрутка группы facebook

$8
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт9 заявок179 просмотров
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Нужны раскрутка группы facebook по региону Турции.

Пишите в комментарии к заказу сколько можете сделать подписчиков,и можете линабрать подписчиков из конкретного региона.Если нет тоже пишите.

Раскрутку нужно будет производить периодически.

Оплата - 500 р.

6 лет назад
a1287
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад