Добавить участников в группу на Фейсбук

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок181 просмотр
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Необходимо добавлять участников в группу на Фейсбук, только русскоязычные: без ботов и офферов, арабов, индусов и т.п. личностей. 

В приоритете русскоязычные участники женского пола

Вступаете в группу и добавляете своих друзей, каждые 5000 участников = 1000 руб.

Готов сотрудничать на постоянной основе!

6 лет назад
GMoN
39 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
4 года назад