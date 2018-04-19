Добавить участников в группу на Фейсбук

Необходимо добавлять участников в группу на Фейсбук, только русскоязычные: без ботов и офферов, арабов, индусов и т.п. личностей.

В приоритете русскоязычные участники женского пола

Вступаете в группу и добавляете своих друзей, каждые 5000 участников = 1000 руб.

Готов сотрудничать на постоянной основе!