Создание 70-ти однотипных Пабликов ВК с "ключевиками" в заголовках

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок172 просмотра
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Что нужно сделать:

1) Придумать 70 заголовков с ключевиками заданной тематики

2) Создать 70 Пабликов (публичные страницы) ВК с заголовками п.п.1

3) Разместить в каждом паблике шаблонное описание

4) Разместить шаблонный пост (такой же как и описание) с картинкой на стене

5) Добавить картинку в описании паблика

Аккаунт, от имени которого создавать сайты предоставлю.

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6 лет назад
lisiymax
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад