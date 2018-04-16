Создание до 500 объявлений для таргетированной рекламы Insta

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок133 просмотра
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Создание до 500 объявлений для таргетированной рекламы Instagram – для теста эффективности. Разбить группы по ЦА. Тестировать разные объявления (креативы). 

В дальнейшем работа за объявления: 10руб. – объявление. Проектов много.

Критерии таргета дадим исполнителю.

6 лет назад
guest_15233517349971
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад