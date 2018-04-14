Необходимо настроить таргет

Здравствуйте!

Нужен опытный таргетолог (профессионала) для настройки рк, у которого есть опыт успешно настроенных рк и есть "живое" портфолио. Тематика кожгалантерея ручной работы:

https://www.facebook.com/calitohandmade

@calito.ru

Задачи:

1. В фб необходимо продвигать "сторитейл" для привлечение репостов записи.

2. Продвижение некоторых рекламных постов.

3. Привлечение подписчиков в группу.

4. Для инсты задачи примерно те же самые но необходимо запустить рекламу в "сторис".

5. Открыты для новых стратегий, инициативность приветствуется.

Коммуникация:

Общение по скайпу или мобильный "голосом", после разговора фиксируем план работы письмами, сообщениями (чтоб не было разногласий).

P.S убедительная просьба если вы посмотрели ролики на ютубе и думаете, что без проблем решите поставленную задачу, не тратьте свои драгоценные заявки.

Спасибо!