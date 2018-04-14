Необходимо настроить таргет

3000 Подписчиков из Украины, живые, не боты, не иностранцы, не продающие, не рекламные страницы. Основная масса подписчиков (90-80%) должна сохраниться по окончании заказа. https://www.instagram.com/kotelevskaya.photo/ пробных 50 человек добавляет исполнитель.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужен опытный таргетолог (профессионала) для настройки рк, у которого есть опыт успешно настроенных рк и есть "живое" портфолио. Тематика кожгалантерея ручной работы:
https://www.facebook.com/calitohandmade
Задачи:
1. В фб необходимо продвигать "сторитейл" для привлечение репостов записи.
2. Продвижение некоторых рекламных постов.
3. Привлечение подписчиков в группу.
4. Для инсты задачи примерно те же самые но необходимо запустить рекламу в "сторис".
5. Открыты для новых стратегий, инициативность приветствуется.
Коммуникация:
Общение по скайпу или мобильный "голосом", после разговора фиксируем план работы письмами, сообщениями (чтоб не было разногласий).
P.S убедительная просьба если вы посмотрели ролики на ютубе и думаете, что без проблем решите поставленную задачу, не тратьте свои драгоценные заявки.
Спасибо!
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