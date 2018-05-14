Продвижение организации в соц сетях vkontakte, facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен13 заявок180 просмотров
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необходимо делать постоянное продвижение компании в соц сетях facebook и vkontakte. работы начали в середине февраля 2018. facebook постоянно блокирует страницу, что оч раздражает и текущий специалист ничего с этим сделать не может. Компания занимается оптовыми поставками и фасовкой сливочного масла и сыра в СПб. Основная задача - привлечение аудитории, увеличить узнаваемость бренда.

6 лет назад
sethonline
Владимир 
35 летЧехия
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
8 дней назад
6 лет назад
$170
30 дней
Все отлично, работаем.
Все супер. Хороший заказчик, четко знает чего хочет. Оплата в срок.