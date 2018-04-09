Контент план постов на год.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт9 заявок138 просмотров
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Необходима создать контент план для инстаграмма девушки модельной внешности. До 3 постов в день! Цель - раскрутка аккаунта! Целевая аудитория - жители Беларуси. 

6 лет назад
guest_15185116006141
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад