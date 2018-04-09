Нужно заблокировать видео https://www.youtube.com/watch?v=Z6c-yJlotPQ , контент данного канала посвящен азартным играм и не доступен в России, но видео отображается, так же рассматривается полная блокировка канала
Настроить таргетированную рекламу во ВКонтакте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Целевая страница http://hollandec.com/lp/
Либо если получится прицелиться детально то:
Для новичков:
http://hollandec.com/lp/beginners/index.html
Для продвинутых:
http://hollandec.com/lp/pro/index.html
Есть группа https://vk.com/club10987186
Нужно настроить таргетинг, ретаргетинг настраивать не нужно.
Когда оставляете заявку, опишите в 2 двух словах каким образом вы собираетесь целиться в аудиторию.
Целевая аудитория платежеспособные люди, любящие активный отдых. Желающие научиться виндсерфингу, либо уже катающиеся и желающие прокачать свои навыки в виндсерфинге.
Возрастных ограничений практически нет от 5 до 95, но все же таргетироваться по тем кто платит, а не по их детям.
Гео-таргетинг значения не имеет. Учиться приезжают со всего мира.
Обучение проходит в Дахабе в Египте и в Прасониси в Греции.
Какие будут идеи для таргетинга, чтобы не сливать бюджет впустую?
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