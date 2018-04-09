Настроить таргетированную рекламу во ВКонтакте

Целевая страница http://hollandec.com/lp/

Либо если получится прицелиться детально то:

Для новичков:

http://hollandec.com/lp/beginners/index.html

Для продвинутых:

http://hollandec.com/lp/pro/index.html

Есть группа https://vk.com/club10987186

Нужно настроить таргетинг, ретаргетинг настраивать не нужно.

Когда оставляете заявку, опишите в 2 двух словах каким образом вы собираетесь целиться в аудиторию.

Целевая аудитория платежеспособные люди, любящие активный отдых. Желающие научиться виндсерфингу, либо уже катающиеся и желающие прокачать свои навыки в виндсерфинге.

Возрастных ограничений практически нет от 5 до 95, но все же таргетироваться по тем кто платит, а не по их детям.

Гео-таргетинг значения не имеет. Учиться приезжают со всего мира.

Обучение проходит в Дахабе в Египте и в Прасониси в Греции.

Какие будут идеи для таргетинга, чтобы не сливать бюджет впустую?