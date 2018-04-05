Блокировка видео на ютубе

Требуется ведение небольших диалогов на форекс форумах (в рекламных целях). Нужно на каждом форуме вести диалоги с трех аккаунтов (большей частью между этими аккаунтами). Каждый диалог примерно через день. Диалог состоит из 2-3 реплик (с разных аккаунтов). ...