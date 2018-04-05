Блокировка видео на ютубе

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок186 просмотров
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Нужно заблокировать видео https://www.youtube.com/watch?v=Z6c-yJlotPQ , контент данного канала посвящен азартным играм и не доступен в России, но видео отображается, так же рассматривается полная блокировка канала

6 лет назад
EvgeniiCedov
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад