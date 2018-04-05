Продвижение оффлайн мероприятия в соцсетях

Привет. 25 мая проводим международную нетворкинг конференцию в Москве с известными пикерами. Нужно настроить рекламу в соцсетях. Цель – целевые заявки на лендинге, которые будут конвертировать в продажи. Оплата – фикс за заявку с нашим рекламным бюджетом. Нужен опытный специалист, с кейсами продвижения мероприятий. Все остальные моменты продвижения и сотрудничества обсуждаются.

П.с. Если вы живете в москве – от нас бонус в виде бесплатного билетика или партнерства(обговаривается)