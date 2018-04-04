Нужно заполнить группу в телеграмме + оплата за лиды

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки164 просмотра
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Здравствуйте.

Планирую создать группу, в которой буду продавать софт для форекса. Возможно группу по заработку, по инфобизнесу, продаже курсов (+ онлайн треннинг по таргет. рекламе). Простое заполнение группы меня не интересует, т.к оснавная цель продажи. Нужны ЛИДЫ.

Просто аудиторию я и сам могу набрать. Нацелен серьезно. Готов собрать команду и коллективно это развивать.

6 лет назад
OkossBB
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад