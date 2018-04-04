Нужно заполнить группу в телеграмме + оплата за лиды

Здравствуйте.

Планирую создать группу, в которой буду продавать софт для форекса. Возможно группу по заработку, по инфобизнесу, продаже курсов (+ онлайн треннинг по таргет. рекламе). Простое заполнение группы меня не интересует, т.к оснавная цель продажи. Нужны ЛИДЫ.

Просто аудиторию я и сам могу набрать. Нацелен серьезно. Готов собрать команду и коллективно это развивать.