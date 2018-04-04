Поиск групп для размещения рекламы
Требуется ведение небольших диалогов на форумах (в рекламных целях)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется ведение небольших диалогов на форекс форумах (в рекламных целях). Нужно на каждом форуме вести диалоги с трех аккаунтов (большей частью между этими аккаунтами). Каждый диалог примерно через день. Диалог состоит из 2-3 реплик (с разных аккаунтов). Каждая реплика 2-3 предложения. Всего на каждом форуме 3-5 диалогов. Всего 10 форумов. Остальное в привате..
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