Требуется ведение небольших диалогов на форумах (в рекламных целях)

Требуется ведение небольших диалогов на форекс форумах (в рекламных целях). Нужно на каждом форуме вести диалоги с трех аккаунтов (большей частью между этими аккаунтами). Каждый диалог примерно через день. Диалог состоит из 2-3 реплик (с разных аккаунтов). Каждая реплика 2-3 предложения. Всего на каждом форуме 3-5 диалогов. Всего 10 форумов. Остальное в привате..