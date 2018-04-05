Создать или изменить существующую группу в ВК для продажи товаров.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт16 заявок168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание: создать или изменить существующую группу в Вконтакте для продажи товаров.

Что необходимо:

- сделать дизайн группы

- наполнение контента - добавить около 700 позиций товара, сделать описание в группе, к товарам (всё это можно сделать по образцам нескольких групп, которые я вышлю).

Преимущества при выборе исполнителя:

- портфолио

- продвижение группы

Желательно общение по эл. почте. Если начинаем работать, для более оперативного согласования каких-то моментов - общение через Whatsapp или Viber.

6 лет назад
Kosnstantin_163
Константин 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад