Создать или изменить существующую группу в ВК для продажи товаров.

Задание: создать или изменить существующую группу в Вконтакте для продажи товаров.

Что необходимо:

- сделать дизайн группы

- наполнение контента - добавить около 700 позиций товара, сделать описание в группе, к товарам (всё это можно сделать по образцам нескольких групп, которые я вышлю).

Преимущества при выборе исполнителя:

- портфолио

- продвижение группы

Желательно общение по эл. почте. Если начинаем работать, для более оперативного согласования каких-то моментов - общение через Whatsapp или Viber.