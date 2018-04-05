Раскрутка группы вконтакте с нуля

Здравствуйте!

Требуется smm специалист и контент-менеджер в одном лице для раскрутки и ведения группы вконтакте. Интересует привлечение ЖИВОЙ и АКТИВНОЙ аудитории, без накрутки. По результатам работы нужны отчеты увеличения охвата и активности аудитории.

В откликах указывайте ваши расценки и примеры работ по ведению групп вконтакте.