Зарегистрировать компанию в каталогах (35)

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен3 заявки175 просмотров
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35 каталогов:

Отчет: файл ворд со ссылками на страницу с зарегистрированной компанией.

Бюджет: 400 руб

Срок: 2 дня.

Оплата: сбер, яд, киви

6 лет назад
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
geolancer123
Георгий 
21 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
58 отзывов(-6)
6 лет назад
$6
2 дня
Все шикарно. Спасибо. Рекомендую.
Очередное сотрудничество прошло отлично. Все вопросы, возникавшие по ходу выполнения работы, решались оперативно. Рекомендую Олега как ответственного и коммуникабельного заказчика.