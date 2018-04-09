Настроить кампании: SSM (МЛ) и Email marketing

Здравствуйте

Нам нужно создать и правильно настроить с учетом специфики нашего бизнеса профиль в соц сетях (VK, FB ), а также настроить кампанию по email рассИлкам. Тематика: приложения для мейлфорвардинга (доставка посылок из магазинов в США в другие страны). Приложение готово и работает.