Написание отзывов на Google.Maps

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок141 просмотр
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Необходимо добавить до 5 отзывов в Google Maps об сервисном центре по ремонту компьютеров и телефонов.

Необходим интервал во времени и разные IP. 

Принимаются предложения вообще по разным отзывам в разных местах.

6 лет назад
rkinfo
Роман 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад