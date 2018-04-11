Оформление группы в вк

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт17 заявок190 просмотров
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нужно оформить группу вк, сделать обложки, логотипы, макеты для постов.

настроить виджеты

в лс напишу пример и текущую группу.

6 лет назад
developers
Алексей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад