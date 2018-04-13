Подбор страниц в соц сети вконтакте

3000 Подписчиков из Украины, живые, не боты, не иностранцы, не продающие, не рекламные страницы. Основная масса подписчиков (90-80%) должна сохраниться по окончании заказа. https://www.instagram.com/kotelevskaya.photo/ пробных 50 человек добавляет исполнитель.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Нужно подобрать от 1000 до 3000 страниц вконтакте. По заданным фильтрам, кол-во друзей, кол-во подписчиков, возраст, пол, город, дата рождения, типаж.
Платим 4 руб за страницу.
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