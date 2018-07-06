port002

Вячеслав port002

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

SparkyBooMan
Ибодуллоев 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Доработки на сайте
Вячеслав очень приятный и общительный человек, сразу разъяснил что к чему, всегда был на связи, и если куда-то уходил, то предупреждал, это очень весомый плюс. Однозначно было очень приятно с Вами работать!
Необходимо было внести доработки на сайте. Умед сразу понял суть задачи, все четко и быстро. Даже сделал бонусом то, что изначально не оговаривалось. Настроил работу мобильной версии сайта. Рекомендую, хороший мастер и приятный в общении человек.
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serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Добавить дополнительный блок описания
Очень приятный в общении заказчик, моментальная оплата за работу. Мои наилучшие рекомендации.
Нужно было добавить блок с отзывами в карточку товара интернет-магазина, а также отформатировать текст в описании товара. Пол дня потратил на объяснения другим кандидатам что именно нужно сделать. Сергей же сразу понял суть задачи, в течении получаса все было готово. Быстро и четко. Рекомендую!
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