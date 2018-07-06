Здравствуйте. Нужно создать рекламную компанию в Яндекс Директ (поиск + РСЯ). В конце работы нужно будет предоставить также семантическое ядро и список ключевых слов. Тематика мобильные телефоны. Бюджет до 7000 руб. Сроки до 3х ...
- Контекстная реклама63 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать копию несложного лендинга.Веб-программирование24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. В форме заказа лендинг пейджа три графы адрес, фио, телефон. Нужно добавить четвертую – емейл.Веб-программирование15 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужно накидать примеры красивых лендингов по мобильным телефонам (штук 10-20), бренды Samsung и Iphone. Лендинг не должен содержать только одну определенную модель, например только Iphone 7. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Есть небольшой интернет-магазин. Нужно настроить онлайн оплату доставки при оформлении заказа.Закрыт6 лет назад
Здравствуйте. Замучили спамеры. Есть список ip адресов, нужно сделать так, чтобы эти люди при попадании на наш сайт сразу переадресовывались на другой.Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужно наполнить интернет-магазин информацией. Товары добавлять не надо. Движок шоп скрипт. Нужно добавить текст и картинки на главную страницу, загрузить картинки в слайдер (7-8 штук). Добавить текст и картинки в разделы: доставка и оплата, ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужно создать рекламную компанию в Яндекс Директ (поиск + РСЯ). В конце работы нужно будет предоставить также семантическое ядро и список ключевых слов. Тематика мобильные телефоны. Бюджет 5000 руб.Контекстная реклама58 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужно восстановить замененный текстовый файл блокнот. Сохранил новый файл под тем же названием что и старый фал, данные старого файла пропали.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать в карточке товара возможность изменения цвета товар и объема памяти, как тут например shop.mts.ru/product/smartfon-apple-iphone-xs-256gb-space-grey-seryj-kosmos.Движок нашего сайта шоп скрипт, Вот пример реализации выборки цвета youtube.com/watch?v=0QSEUeK8HGgНужно добавить и выборку памяти.Просто добавить пару товаров и объяснить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать в карточке товара возможность изменения цвета товар и объема памяти, как тут например https://shop.mts.ru/product/smartfon-apple-iphone-xs-256gb-space-grey-seryj-kosmos.Движок нашего сайта шоп скрипт, Вот пример реализации выборки цвета https://www.youtube.com/watch?v=0QSEUeK8HGgНужно добавить и выборку памяти.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно Сменить домен и перенести сайт на новый домен в другую панель хостинга. Обе панели таймвеб.Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно перенести сайт на новый домен в другую панель хостинга. Обе панели таймвеб. Движок сайта вебасист.Закрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно подобрать от 3000 до 5000 страниц вконтакте. По заданным фильтрам, кол-во друзей, кол-во подписчиков, возраст, пол, город, дата рождения, типаж. Платим 4 руб за страницу.Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно подобрать от 3000 до 5000 страниц вконтакте. По заданным фильтрам, кол-во друзей, кол-во подписчиков, возраст, пол, город, дата рождения, типаж. Платим 4 руб за страницу.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно внести мелкие доработки на сайте:1. Сменили домен, в тексте встречается название старого сайта, нужно поменять на новый2. В мобильной версии сайта слайдеры обрезаны3. В мобильнйо версии при заходе в карточку товара снизу появляется ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Нужно сменить домен на сайте.Веб-программирование12 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Есть небольшой интернет-магазин, в карточке товара нужно добавить дополнительную категорию описания товара. Сейчас есть: обзор, характеристики, отзывы. Надо добавить пункт комплектация.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, сменили шаблон дизайна на сайте. В предыдущем шаблоне были параметры "описание" и "характеристики" в новом только "описание", нужно добавить пункт характеристики, чтобы отобразились параметры характеристик.Закрыт7 лет назад
Здравствуйте. Перенесли сайт на новый домен, движок вебасист, в описании товара были картинки, при переносе домена они перестали отображаться. Нужно подправить.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад