Подбор страниц в соц сети вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт17 заявок186 просмотров

Здравствуйте. Нужно подобрать от 3000 до 5000 страниц вконтакте. По заданным фильтрам, кол-во друзей, кол-во подписчиков, возраст, пол, город, дата рождения, типаж. Платим 4 руб за страницу.

7 лет назад
port002
40 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров