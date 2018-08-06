Выполнить анализ аккаунта instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен5 заявок150 просмотров

Задача выполнить анализ аккаунта в instagram. + найти ТОП 3 конкурентов и выполнить анализ. Предоставить все статистические данные по всем аккаунтам.

7 лет назад
guest_15332865881908
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

astik0404
Астемир 
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$300
2 дня
Астемир выполнил работу быстро и качественно. Дополнительно бесплатно проконсультировал по ведению в Instagram. Рекомендую!!!
Спасибо за работу. Оплата прошла сразу. Рекомендую как заказчика.

Заявки фрилансеров

astik0404
Астемир 
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад