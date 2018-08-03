Дизайн для соц. сетей

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок169 просмотров

Здравствуйте, нужен дизайн для соц. сетей - vk, fb, ig. Есть дизайн канала yt, нужно сделать в аналогичном стиле.

7 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров