Добрый день! Ищем настоящего специалиста в SMM, который на деле доказывает свой профессионализм! Нам нужны лиды, полученные с помощью Вконтакте, Инстаграмм, MyTarget, Одноклассники. 2 тематики: 1. Агентство недвижимости (выступает ...
Дизайн для соц. сетей
Здравствуйте, нужен дизайн для соц. сетей - vk, fb, ig. Есть дизайн канала yt, нужно сделать в аналогичном стиле.
Заявки фрилансеров
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