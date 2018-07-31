Раскрутка YouTube канала

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок168 просмотров

Необходимо раскрутить YouTube канал - увеличить количество подписчиков.

https://www.youtube.com/channel/UCaRwkgQDpC-z3zrOD2MuWqg

Все видео уникальные снятые самостоятельно, музыка тоже.

Предлагайте цену и сроки.

7 лет назад
bosanogka
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров