Выгрузить комментарии из Инстаграм на таблицу Excel

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок293 просмотра

Проводился розыгрыш, нужно выгрузить около 2,5 тыс комментарии из Инстаграм в таблицу Excel.

7 лет назад
guest_15329767782197
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров