Необходима реклама сайта www.unintel.ru описание услуг, гарантий и т.д. в соц. сети, привлечение клиентов всевозможными способами, кроме спама, т.е. грамотное ведение группы. Чтобы не тратить ни Ваше, ни моё время, прошу делать развёрнутые предложения, ...
Раскрутить группу в вконтакте
Увеличить кол-во пользователей, трафик. Группа о благотворительности, помощи людям.
Заявки фрилансеров
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