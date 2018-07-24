Требуется специалист по маркетингу в Фейсбуке

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок158 просмотров

Необходимо настроить рекламную компанию в фейсбуке по поиску работников. Обязательно базовое знание английского языка.

7 лет назад
Michael15
51 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров