Требуется программист с опытом работы на PHP. Нужно переделать старый сайт с новым движком. Необходимо знакоство с фототошопом и хороший вкус :) Что то типа этого надо будет сделать. https://www.classictilenewyork.com/
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется оптимизация и продвижение англоязычного сайта.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создать кастом вебсайт строительной техники. CMS просьба не предлагать. Желательно пхп, ларавельВеб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Требуется вебмастер для внесения изменений в англоязычный сайт. Необходимо добавить несколько разделов. Требуется сделать внутреннюю перелинковку. Нужно внести несколько исправлений. Сайт написан на PHP. Навыки в SEO - плюс.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется программист для переработки PHP вебсайта. Нужно будет добавить несколько новых страниц и переработать старые страницы. Опыт работы от 2х лет. Базовое знание английского языка.Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Самое главное, реклама должна быть веселой и оригинальной. Не как у всех :)Дизайн продукции17 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется переделать вебсайт https://www.smileboston.com Нужно избавиться от вордпресса (мусора) и, сохранив дизайн, сделать скоростной вебсайт.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо настроить рекламную компанию в фейсбуке по поиску работников. Обязательно базовое знание английского языка.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт7 лет назад