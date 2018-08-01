Оформление группы в ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт15 заявок227 просмотров

Здравствуйте!

Требуются правки оформления группы ВКонтакте.

Поправить меню, проверить все ссылки на работоспособность, заменить при необходимости.

Возможно что-то переделать.

Ну и в целом приму все полезные идеи/мысли

Указывайте цену. Цена решает.

Подробности в ЛС

7 лет назад
zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров