Увеличить кол-во пользователей, трафик. Группа о благотворительности, помощи людям.
Оформление группы в ВКонтакте
Здравствуйте!
Требуются правки оформления группы ВКонтакте.
Поправить меню, проверить все ссылки на работоспособность, заменить при необходимости.
Возможно что-то переделать.
Ну и в целом приму все полезные идеи/мысли
Указывайте цену. Цена решает.
Подробности в ЛС
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