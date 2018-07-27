Привлечение ЦА в группу Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт16 заявок214 просмотров

Добрый день!

Имеется оффлайн магазин ручного и садового инструмента. Создали группу вконтакте для повышения продаж https://vk.com/tiimolotok

Группа региональная, то есть ЦА ограничена областью.

Задачи:

1. Консультирование по оформлению группы, корректировка (особенно интересует настройка виджетов)

2. Поиск ЦА и запуск рекламной кампании. Требуется привлечь лояльных заинтересованных  юзеров по приемлемой цене

Укажите пожалуйста, какой бюджет потребуется на тестирование и начало работ, сколько может стоить 1 юзер? 

Приветствуется наличие опыта в работе по данной нише.

7 лет назад
Sergei_R
Сергей 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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