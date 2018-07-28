Размещение нформации о сайте + ссылки в социальных сетях и на форумах

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок176 просмотров

Размещение информации о сайте + ссылки на сайт в социальных сетях, на форумах.

Профессионально, информативно, качественно.

Оплата договорная, по результату качественно сделанной работы.

(может рассматриваться работа, в случаи успешного выполнения, как постоянное сотрудничество)

Обращаю внимание!

Компаниям и Агентствам не беспокоить!

Только адекватный и опытный исполнитель напрямую.

Рассмотрю предложения.

Напишите контактный телефон или скайп для предварительного обсуждения.

Спасибо.

7 лет назад
infostas
47 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров