SMM продвижение и оформление группы

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт15 заявок254 просмотра

Нужно оформить интернет-магазин в Контакте, Фейсбук и Инстаграмм (цена интересует по отдельности за каждую группу)

1) Оформление группы ВК: обложка+меню+товары.

Оформление группы ФБ: обложка+меню+товары.

Оформление аккаунта в Инстаграмм: описание, оформление сторис, оформление постов

2) Составление плана постов

3) Написание постов

4) SMM продвижение каждой группы

5) Таргетированая реклама

Требования к исполнителю:

Иметь опыт в оформлении, продвижении и таргете.

Предоставить портфолио

Написание постов
7 лет назад
Oksana2500
Оксана 
47 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров