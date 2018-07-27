Увеличить кол-во пользователей, трафик. Группа о благотворительности, помощи людям.
SMM продвижение и оформление группы
Нужно оформить интернет-магазин в Контакте, Фейсбук и Инстаграмм (цена интересует по отдельности за каждую группу)
1) Оформление группы ВК: обложка+меню+товары.
Оформление группы ФБ: обложка+меню+товары.
Оформление аккаунта в Инстаграмм: описание, оформление сторис, оформление постов
2) Составление плана постов
3) Написание постов
4) SMM продвижение каждой группы
5) Таргетированая реклама
Требования к исполнителю:
Иметь опыт в оформлении, продвижении и таргете.
Предоставить портфолио
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