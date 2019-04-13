Увеличить кол-во пользователей, трафик. Группа о благотворительности, помощи людям.
Этап 1. Собрать базу Email 1000 адресов
Задача такая:
Нужно собрать базу email-адресов с каналов на Youtube.com:
Требование к каналам:
Страна: Канада, США
Количество подписчиков: минимум 500
Тематика:
Кулинария,
Люди и блоги,
Мода и красота,
Каналы для всей семьи,
Хобби и стиль,
Путешествия,
Вобщей сложности нужно около 5 000 - 10 000 тыс. адресов .
Все буду проверять, поэтому какие-то парсеры не подходят.
Работы не сложная, нужно просто посидеть, а если набить руку, то вообще элементарная.
Определенных ограничений для разделов нету, подходят все.
То есть, Вы можете собрать 4000 адресов Кулинария и 1000 Люди и блоги.
Такое тоже подходит.
Не обязательно чтобы были все категории.
Но обязательно, чтобы были только из указанных категорий.
Искать email'ы на в разделе "О канале" на странице канала (пример: https://www.youtube.com/user/LoveliChannel/about)
Как должно быть оформлено.
Файл excel в котором есть 6 столбиков:
1 столбик сам емейл, в таком виде [email protected]
2 столбик - ссылка на страницу канала, где нашли этот емейл (то есть, страница о канале)
3 столбик - страна канала
4 столбик – ссылка на Фейзбук (если есть)
5 столбик – ссылка на Твиттер (если есть)
6 столбик – ссылка на Google+(если есть)
Сроки - максимум 1 неделя 1000 адресов (строк)- 600 гривен
Выбранный исполнитель
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