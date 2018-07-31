Нужно сделать лидогенерацию посредством массовой рассылки Вконтакте.

Нужно сделать лидогенерацию посредством массовой рассылкиВконтакте. 1) Создать страницу-лендинг на примере https://vk.com/id236282059

2) Выбрать ЦА проекта (описание в отдельном файле)и написать личные сообщения с мотивацией прочитать подробности на странице и

зарегистрироваться на мероприятие.

Мероприятия могут быть следующих видов:

-Бесплатное занятие в городе (часть регулярных занятий по курсу)-Бесплатный девичник в городе (оплататолько тех часть 200-300 руб)

-Презентация с тренером (оплата только тех часть 200-300 руб)

-Семинар с тренером (платный, цена зависит от региона)

-Онлайн-марафон с Тамарой Ра

-Акция «Амулет счастья» 3) Когда в личном сообщении от человека приходитсогласие на регистрацию, занести информацию о лиде и последнее сообщение в

таблицу вида:

После создания таблицыпредоставить доступ к ней заказчику.

На каждый город и тип мероприятия создается отдельная таблица.

!У каждого человека должен быть взят номер телефона и занесен в таблицу!4) Оптимальная цена лида – 100 руб и ниже. Еслиработа идет хорошо – делаем оптовые заказы, т.к. сотрудничаем с большим

количеством тренеров и городских представителей. 5) Лидов всегда делается на 10% больше оплаченных,т.к. всегда попадаются «случайные» люди, которые при последующей обработки

говорят, что ничего не слышали о мероприятии/тренере6) Заказчик не оплачивает дополнительно созданиестраницы, ведение рекламы или какие-либо еще затраты Исполнителя, кроме

фактически сделанных лидов7) Приоритет для долгосрочной работы имеет качестволида – насколько лоялен человек и хочет прийти на мероприятия.