Увеличить кол-во пользователей, трафик. Группа о благотворительности, помощи людям.
Нужно сделать лидогенерацию посредством массовой рассылки Вконтакте.
Нужно сделать лидогенерацию посредством массовой рассылкиВконтакте. 1) Создать страницу-лендинг на примере https://vk.com/id236282059
2) Выбрать ЦА проекта (описание в отдельном файле)и написать личные сообщения с мотивацией прочитать подробности на странице и
зарегистрироваться на мероприятие.
Мероприятия могут быть следующих видов:
-Бесплатное занятие в городе (часть регулярных занятий по курсу)-Бесплатный девичник в городе (оплататолько тех часть 200-300 руб)
-Презентация с тренером (оплата только тех часть 200-300 руб)
-Семинар с тренером (платный, цена зависит от региона)
-Онлайн-марафон с Тамарой Ра
-Акция «Амулет счастья» 3) Когда в личном сообщении от человека приходитсогласие на регистрацию, занести информацию о лиде и последнее сообщение в
таблицу вида:
После создания таблицыпредоставить доступ к ней заказчику.
На каждый город и тип мероприятия создается отдельная таблица.
!У каждого человека должен быть взят номер телефона и занесен в таблицу!4) Оптимальная цена лида – 100 руб и ниже. Еслиработа идет хорошо – делаем оптовые заказы, т.к. сотрудничаем с большим
количеством тренеров и городских представителей. 5) Лидов всегда делается на 10% больше оплаченных,т.к. всегда попадаются «случайные» люди, которые при последующей обработки
говорят, что ничего не слышали о мероприятии/тренере6) Заказчик не оплачивает дополнительно созданиестраницы, ведение рекламы или какие-либо еще затраты Исполнителя, кроме
фактически сделанных лидов7) Приоритет для долгосрочной работы имеет качестволида – насколько лоялен человек и хочет прийти на мероприятия.
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