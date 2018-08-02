Нужен аудит YOTUBE канала с рекоммендациями

Для повышения показателей и просмотров видео, нужно провести аудит, анализ.

На выходе должен быть список того, над чем нужно поработать, как переработать оформление ключевых слов, заголовков, описания. Возможно требуется внедрение новых фишек, которые ввел ютуб за этот год.

Предпочтителен исполнитель, реально разбирающийся в этой сфере, и имеющий опыт.

Жду вашего предложения по данной задаче.

Ссылка на канал во вложении.