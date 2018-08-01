Необходимо собрать 50 отзывов для продукта на амазон через фейзбук

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт93 заявки1060 просмотров

Необходимо собрать 50 отзывов для продукта на амазон через фейзбук группы

Зачем это нужно:

Продукт на амазон нуждается в отзывах.

Нужно найти людей желающих оставить свой честный отзыв на амазон.

Для теста товара клиент получает товар совершенно бесплатно.

Поиск проводить методом размещения обьявления в тематических грппах на фейзбук

Пример группы:

https://www.facebook.com/groups/1815437188705079/?notif_id=1533194661881829¬if_t=group_r2j_approved&ref=notif

Цель набрать 40 - 50 отзывов

Знание английского не требуется

7 лет назад
Pavel8611
Павел 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров