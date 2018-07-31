Накрутка по сценарию на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка131 просмотр

Надо зарегистрироваться и с перерывом в 1 неделю и выполнить действия простые.

Пишите, на каких биржах работаете, это будет небольшим тестом.

7 лет назад
rastrub
Сергей 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров