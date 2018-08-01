Лиды из FB и Instagram для недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок164 просмотра
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В заявке: стоимость/сроки/объём работ (можно в ЛС). 

Заявки без этих данных и шаблоны удаляются.

Плюс: кейсы по тематике.

7 лет назад
AnnaLivshits
Анна Лившиц 
34 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров