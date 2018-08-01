Продвижение аккаунта в Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок172 просмотра

[table]Задача 

Ищем профессионала, влюбленного в свою работу для продвижение нашего супер-аккаунтаhttps://www.instagram.com/izzi_salon/ (салон красоты) 

Работой с нашим аккаунтом вы сможете гордиться, тк у нас классный, продуманный до мелочей контент. 

Контент и далее будет за нами, но мы готовы учесть рекомендации. 

Необходимо разработать стратегию, направленную на привлечение в аккаунт потенциальных клиентов. 

Подбор блогеров, разработка и проведение конкурсов, вывод в ТОП и рекомендованное, настройка и сопровождение таргетированной рекламы. 

Накрутки и гивы нас не интересуют! 

Если у Вас есть опыт, Вы привыкли работать на результат и ждете за свою работу достойную оплату, то ждем Ваших откликов с примерами работ!

По итогам первого месяца окупить свою зп с затратами на рекламу + 30% (min). 

Это примерно 12-15 заявок в месяц [/table]

7 лет назад
Izzichoice
Ольга 
41 год
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров