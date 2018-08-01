Продвижение аккаунта в Instagram

[table]Задача

Ищем профессионала, влюбленного в свою работу для продвижение нашего супер-аккаунтаhttps://www.instagram.com/izzi_salon/ (салон красоты)

Работой с нашим аккаунтом вы сможете гордиться, тк у нас классный, продуманный до мелочей контент.

Контент и далее будет за нами, но мы готовы учесть рекомендации.

Необходимо разработать стратегию, направленную на привлечение в аккаунт потенциальных клиентов.

Подбор блогеров, разработка и проведение конкурсов, вывод в ТОП и рекомендованное, настройка и сопровождение таргетированной рекламы.

Накрутки и гивы нас не интересуют!

Если у Вас есть опыт, Вы привыкли работать на результат и ждете за свою работу достойную оплату, то ждем Ваших откликов с примерами работ!

По итогам первого месяца окупить свою зп с затратами на рекламу + 30% (min).

Это примерно 12-15 заявок в месяц [/table]