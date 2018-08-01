Требуется таргетолог

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт20 заявок198 просмотров

Здравствуйте!

Ищу умелого таргетолога (можно начинающего ) на проект и дальнейшее сотрудничество.

Рассмотрю все варианты (Исключение: специалисты с высоким чеком ) С заинтересованным обсудим все условия.

Жду Ваших предложений.

7 лет назад
alexdanilov044
Алексей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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