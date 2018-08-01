Задача такая: Нужно собрать базу email-адресов с каналов на Youtube.com: Требование к каналам: Страна: Канада, США Количество подписчиков: минимум 500 Тематика: ...
Требуется таргетолог
Здравствуйте!
Ищу умелого таргетолога (можно начинающего ) на проект и дальнейшее сотрудничество.
Рассмотрю все варианты (Исключение: специалисты с высоким чеком ) С заинтересованным обсудим все условия.
Жду Ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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