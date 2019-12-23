Здравствуйте! Ищу умелого таргетолога (можно начинающего ) на проект и дальнейшее сотрудничество. Рассмотрю все варианты (Исключение: специалисты с высоким чеком ) С заинтересованным обсудим все условия. Жду Ваших предложений.
SMM продвижение с оплатой за лиды
Добрый день!
Ищем настоящего специалиста в SMM, который на деле доказывает свой профессионализм!
Нам нужны лиды, полученные с помощью Вконтакте, Инстаграмм, MyTarget, Одноклассники.
2 тематики:
1. Агентство недвижимости (выступает в роли агрегатора объявлений по квартирам в г. Тверь
http://www.kvartiry.anbroadway.ru/
2. Эксклюзивные (т.е. продаем только мы) новостройки Мамулино-3.
Группа в ВК общая - https://vk.com/kvartiry.anbroadway
Начнем с одной.
При необходимости мы предоставляем Вам:
1. Доступ к лучшему парсеру ТаргетХантер, тарифный план: Автоматизация (максимальный). Парсить можно все что угодно.
2. Бюджет на РК (либо бюджет включается в оплату Вам, что конечно лучше)
3. Живосайт на сайте. Наши профессиональный отдел продаж точно получит номер от клиента, который перешел на сайт с вашей рекламы.
4. Конверсионные формы заявки на нашем сайте для пришедших с вашей рекламы клиентов.
5. Индивидуальный номер колл-трекинга для ваших объявлений. Что бы отследить звонок с вашей рекламы
6. Дизайнера, который будет рисовать при необходимости промо-посты
7. Копирайтера, который может при необходимости написать несколько промо-постов в месяц
8. Сотрудник по мемам. 30 мемов в месяц будут создаваться для группы. Можем несколько отдельно для Вас
9. У нас группа: контент на нас, конверсионный штуки (виджеты, чаты, квизы и т.д. - на вас). Квизы обязательно! Вы же наверное успели оценить, сколько они приносят конверсии?)) Если нет, то в 3-5 раз по нашему опыту. Если хотите создавать посты, которые увеличат Ваши лиды - пожалуйста.
10. Полная свобода действий в стратегии РК, рекламном контенте, без установленных правил, относительно типа объявления (Генератор лидов, Универсальное объявление и т.д.). Одно условие, что посты и объявления не должны порочить, с нашей точки зрения, имя Компании.
От Вас под ключ:
1. Настройка РК под ключ.
2. При необходимости настройка счетчиков под ключ
3. Ведение РК под ключ
4. Доказанный сейчас профессионализм, который будет доказываться и в дальнейшем.
5. Получать оплату:)
Идеально, когда процесс запущен, а мы связываемся только через 2недели/месяц, что Вы получили свой заработок. Мы бы и сами продолжили делать, просто не хватает сотрудников/времени.
Верхней границы по лидам нет. Мы готовы обрабатывать и сотни в сутки.
Еще раз уточню - оплата исключительно за лиды. На всякий случай: по лидами понимается получение контактов (тел) пользователя, заинтересованного в покупке недвижимости в ближайшее время. Т.е. "случайный" звонок, который спросил что то (иногда даже впопад) не засчитывается. Лид - это заинтересованное лицо. Попросить друзей позвонить не получится, мы отследим это:)
Принимать текстовые заявки будем мы. Принимать звонки будем мы. В конце месяца подводим статистику ( у нас Ройстат, Телфин):
Текстовые заявки с вашей рекламы смотрим вместе (конечно же, несколько заявок от одного человека - это 1 заявка)
Телефонные разговоры с вашей рекламы - можем предоставить, что бы не было разногласий.
Профессионалы не на словах, а на деле - ищем Вас! Откликайтесь! Выбираем до 8-9 августа!
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