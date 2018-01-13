Продвигаю личный и коммерческий бренд через instagram

Меня зовут Астемир. Предоставляю услуги SMM-специалиста. Продвигаю коммерческие и личные бренды через instagram.

Сразу говорю, что я настроен на результат !

Не занимаюсь пропагандой мертвых душ, за всю статистику аккаунта буду отчитываться перед вами !

Использую только актуальные методы введения и продвижения аккаунтов.

Все что касается цен, то цена для каждого аккаунта индивидуальна . От 20000 до 60000 рублей - все зависит от вида деятельности и объема работы.

Если Вас не удовлетворит результат - я верну Вам деньги !

Отправлять заявки можно как и в Weblancer, так и :

WhatsApp/Телеграмм +79287238825

Почта: [email protected]

Всегда на связи !