astik0404

Астемир astik0404

 
30 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Продвигаю личный и коммерческий бренд через instagram

Меня зовут Астемир. Предоставляю услуги SMM-специалиста. Продвигаю коммерческие и личные бренды через instagram. 

Сразу говорю, что я настроен на результат !

Не занимаюсь пропагандой мертвых душ, за всю статистику аккаунта буду отчитываться перед вами ! 

Использую только актуальные методы введения и продвижения аккаунтов.

Все что касается цен, то цена для каждого аккаунта индивидуальна. От 20000 до 60000 рублей - все зависит от вида деятельности и объема работы.  

Если Вас не удовлетворит результат - я верну Вам деньги !

Отправлять заявки можно как и в Weblancer, так и :

WhatsApp/Телеграмм +79287238825

Почта: [email protected]

Всегда на связи !

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_15332865881908
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Нужно настроить таргет в инстаграме
Я с Астемиром работаю не первый раз, надеюсь не последний. Как всегда он ответственной отнеся к работе. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Спасибо за сотрудничество. Буду стараться дальше
Ответный отзыв
guest_15332865881908
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Выполнить анализ аккаунта instagram
Астемир выполнил работу быстро и качественно. Дополнительно бесплатно проконсультировал по ведению в Instagram. Рекомендую!!!
Спасибо за работу. Оплата прошла сразу. Рекомендую как заказчика.
Ответный отзыв
vasjaleff
Василий 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Анализ Инстаграмм аккаунта
Столкнулся с проблемами в своем аккаунте ИНСТАГРАМ. Нужно было провести анализ аккаунта. Сам этого не делал. Запрос на анализ разместил на нескольких биржа фрилансеров. Астемир был одним из первых, кто откликнулся. Сразу дал рекомендацию - бесплатно. Потом провел анализ моего аккаунта. Анализ был полный - от разбора контента до время и частоты постинга. Сразу видно, что разбирается в данной теме. Потом предоставил целый список рекомендаций - теперь буду внедрять. Всегда был на связи. Дополнительно подсказал какими сервисами дополнительно пользоваться. Если Вы ищите человека, что может помощь Вам с Инстаграмм - смело обращайтесь к Астемиру. p.s. изначально Астемир предложил сделать работу просто за отзыв (БЕСПЛАТНО), но мне понравилась его работа и я заплатил - так как считаю, что за хорошую работу нужно платить.
Было приятно работать, рекомендую, как заказчика !
Ответный отзыв
pollloid
Юрий 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Консультация по инсте
Спасибо за консультацию, все вопросы рассмотрены. Рекомендую.
Приятно было сотрудничать. Быстрая оплата.
Ответный отзыв
Социальные сети (SMM и SMO)
4 отзыва
от $18
от 1 дня
нет рейтинга
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нет отзывов
$4/час
от $6от 2 дней
нет рейтинга