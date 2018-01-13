Продвигаю личный и коммерческий бренд через instagram
Меня зовут Астемир. Предоставляю услуги SMM-специалиста. Продвигаю коммерческие и личные бренды через instagram.
Сразу говорю, что я настроен на результат !
Не занимаюсь пропагандой мертвых душ, за всю статистику аккаунта буду отчитываться перед вами !
Использую только актуальные методы введения и продвижения аккаунтов.
Все что касается цен, то цена для каждого аккаунта индивидуальна. От 20000 до 60000 рублей - все зависит от вида деятельности и объема работы.
Если Вас не удовлетворит результат - я верну Вам деньги !
Отправлять заявки можно как и в Weblancer, так и :
WhatsApp/Телеграмм +79287238825
Почта: [email protected]
Всегда на связи !
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
5 лет назад
Я с Астемиром работаю не первый раз, надеюсь не последний. Как всегда он ответственной отнеся к работе. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Буду стараться дальше
$300
10 баллов
5 лет назад
Астемир выполнил работу быстро и качественно. Дополнительно бесплатно проконсультировал по ведению в Instagram. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Спасибо за работу. Оплата прошла сразу. Рекомендую как заказчика.
$1
10 баллов
5 лет назад
Столкнулся с проблемами в своем аккаунте ИНСТАГРАМ. Нужно было провести анализ аккаунта. Сам этого не делал. Запрос на анализ разместил на нескольких биржа фрилансеров. Астемир был одним из первых, кто откликнулся. Сразу дал рекомендацию - бесплатно. Потом провел анализ моего аккаунта. Анализ был полный - от разбора контента до время и частоты постинга. Сразу видно, что разбирается в данной теме. Потом предоставил целый список рекомендаций - теперь буду внедрять. Всегда был на связи. Дополнительно подсказал какими сервисами дополнительно пользоваться. Если Вы ищите человека, что может помощь Вам с Инстаграмм - смело обращайтесь к Астемиру. p.s. изначально Астемир предложил сделать работу просто за отзыв (БЕСПЛАТНО), но мне понравилась его работа и я заплатил - так как считаю, что за хорошую работу нужно платить.
Ответный отзыв
Было приятно работать, рекомендую, как заказчика !
$3
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за консультацию, все вопросы рассмотрены. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать. Быстрая оплата.
Социальные сети (SMM и SMO)
4 отзыва
от $18
от 1 дня
нет рейтинга
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нет отзывов
$4/час
от $6от 2 дней
нет рейтинга