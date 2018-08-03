Продвижении группы ВК - YooTema

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок196 просмотров

Продвижении группы ВК -https://vk.com/yootema

Возможна и контекстная реклама)  Google AdWords или Yandex Direct.

Рассмотрю все варианта продвижения и идеи каким способом и как лучше продвигать группу в данном направлении.

Готова к плодотворному, длительному сотрудничеству.)

 

Google Ads
7 лет назад
Karina_Ledy
Карина 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров