SMM специалист на постоянную работу

Всем привет! Срочно надо расскрутить канал до 50 000 Подписчиков. Оплата хорошая! БЕЗ предоплат! Предоплата возможно только после хотя бы какого то результата. Телеграмм: @DarkWorkAdmin
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания - агенство по продаже билетов на концерты, в театры и другие события - ищет SMM специалиста на постоянную удаленную работу. Мы будем рады развитию нашей команды в Вашем лице :)
Ваша работа будет включать:
- Определение целевой аудитории в социальных сетях FB, VK, Insta, Od.
- Разработка и внедрение стратегии по привлечению ЦА через социальные сети
- Увеличение числа подписчиков групп, а также активной аудитории
- Работа над имеджем компании в соц. сетях
- Выполнение KPI
- Вы понимаете как работают и чем отличаются социальные сети FB, VK, Insta, Od;
- Можете написать красивые тексты, или отредактировать существующие, соблюдая специфику нашей отрасли и предпочтения наших клиентов;
- Имеете навыки SEO и понимаете алгоритмы поисковой оптимизации;
- Владеете графическими редакторами из Adobe пакета на уровне уверенного пользователя;
- У Вас за плечами высшее образование и 2 года успешной работы на такой же позиции.
- Мы не будем мешать свободному планированию рабочего графика, ведь для нас главное результат.
- Свобода от офисных серых будней. Теперь только красочно и на Ваше усмотрение.
- Зарплата SWIFTом на евровый счет / евровую карту каждый месяц.
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