SMM специалист на постоянную работу

Компания - агенство по продаже билетов на концерты, в театры и другие события - ищет SMM специалиста на постоянную удаленную работу. Мы будем рады развитию нашей команды в Вашем лице :)

Ваша работа будет включать:

Определение целевой аудитории в социальных сетях ﻿FB, VK, Insta, Od.

Разработка и внедрение стратегии по привлечению ЦА через социальные сети

Увеличение числа подписчиков групп, а также активной аудитории

Работа над имеджем компании в соц. сетях

Выполнение KPI

Вы понимаете как работают и чем отличаются социальные сети FB, VK, Insta, Od;

Можете написать красивые тексты, или отредактировать существующие, соблюдая специфику нашей отрасли и предпочтения наших клиентов;

Имеете навыки SEO и понимаете алгоритмы поисковой оптимизации;

Владеете графическими редакторами из Adobe пакета на уровне уверенного пользователя;

У Вас за плечами высшее образование и 2 года успешной работы на такой же позиции.

Мы не будем мешать свободному планированию рабочего графика, ведь для нас главное результат.

Свобода от офисных серых будней. Теперь только красочно и на Ваше усмотрение.

Зарплата SWIFTом на евровый счет / евровую карту каждый месяц.

В заявках Вы можете указать представление о заработной плате, или же включить это в личное сообщение, к которому Вы обязательно приложите резюме и контактные данные :)

Автоматические комментарии будут удаляться.