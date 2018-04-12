SMM специалист на постоянную работу

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок308 просмотров
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Компания - агенство по продаже билетов на концерты, в театры и другие события - ищет SMM специалиста на постоянную удаленную работу. Мы будем рады развитию нашей команды в Вашем лице :)

Ваша работа будет включать:

  • Определение целевой аудитории в социальных сетях ﻿FB, VK, Insta, Od.
  • Разработка и внедрение стратегии по привлечению ЦА через социальные сети
  • Увеличение числа подписчиков групп, а также активной аудитории
  • Работа над имеджем компании в соц. сетях
  • Выполнение KPI
Что мы ожидаем от Вас:

  • Вы понимаете как работают и чем отличаются социальные сети FB, VK, Insta, Od;
  • Можете написать красивые тексты, или отредактировать существующие, соблюдая специфику нашей отрасли и предпочтения наших клиентов;
  • Имеете навыки SEO и понимаете алгоритмы поисковой оптимизации;
  • Владеете графическими редакторами из Adobe пакета на уровне уверенного пользователя;
  • У Вас за плечами высшее образование и 2 года успешной работы на такой же позиции.
Что Вы можете ожидать от нас:

  • Мы не будем мешать свободному планированию рабочего графика, ведь для нас главное результат.
  • Свобода от офисных серых будней. Теперь только красочно и на Ваше усмотрение.
  • Зарплата SWIFTом на евровый счет / евровую карту каждый месяц.
В заявках Вы можете указать представление о заработной плате, или же включить это в личное сообщение, к которому Вы обязательно приложите резюме и контактные данные :)

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6 лет назад
krutya
Роман 
38 летГермания
12 лет в сервисе
Был
месяц назад