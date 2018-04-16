Продвижение групп в вк

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт15 заявок163 просмотра
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Требуется:

1. Создать и подготовить сообщество

Наполнение группы (продающее названия/описания/товаров создание разделов в обсуждении сообщества)

Дизайн обложки, брендирование постов

2. Ведение сообщества

Разработка/корректировка контент-планаРазработка продающего описания к постам

Автоматизация постинга (настройка, заполнение, запуск)

Разработка/корректировка стратегии продвижения

3. Продвижение

Таргетированная реклама в новостной ленте

Разработка, организация, проведение конкурсов

Просьба показывать свои работы, свои цены (как минимум три варианта, по трем пунктам выше), свой план действий если он есть.

Прикрепить бриф к заполнению.

6 лет назад
prof2007
Наталия 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад