3000 Подписчиков из Украины, живые, не боты, не иностранцы, не продающие, не рекламные страницы. Основная масса подписчиков (90-80%) должна сохраниться по окончании заказа. https://www.instagram.com/kotelevskaya.photo/ пробных 50 человек добавляет исполнитель.
Перенос (копирование) участников группы ВК из одной в другую
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дорогие фрилансеры, подскажите, возможно ли перенести подписчиков из группы ВК, к которой утерян доступ, в другую? Насколько это реально и кто может взяться?
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