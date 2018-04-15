Перенос (копирование) участников группы ВК из одной в другую

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки340 просмотров
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Дорогие фрилансеры, подскажите, возможно ли перенести подписчиков из группы ВК, к которой утерян доступ, в другую? Насколько это реально и кто может взяться? 

6 лет назад
tert_1012
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад