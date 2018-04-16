Развитие групы в контакте.

Здорово!сто работает 10 лет, нужны тексты для постов(сатира, ирония,юмор,прикольные история, байки, нагло ,откровенно-жизнь сервиса языком автослесаря
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Надо развивать группу в контакте. Тема группы логистика.
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется: 1. Создать и подготовить сообщество Наполнение группы (продающее названия/описания/товаров создание разделов в обсуждении сообщества) Дизайн обложки, брендирование постов 2. Ведение сообщества Разработка/корректировка контент-планаРазработка продающего описания к постам Автоматизация постинга (настройка, заполнение, запуск) Разработка/корректировка стратегии продвижения 3. Продвижение Таргетированная реклама в новостной ленте Разработка, организация, ...Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт watsonbags.ru Меня интересуют способы привлечения клиентов в соцсетях. Какой должен быть план, на какие результаты можно выйти? Интересуют в итоге реальные подписчики и реальные продажи, а не накрутка ботов.Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно грамотно создать и связать между собой страницы FB and Insta, для 2 ресторанов в Вильнюсе. Для одного уже есть действующая страничка с оценками и лайками, ее потом нужно объединить с новой которую вы создадите. Нужно ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо привлечь аудиторию TwitchСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Дорогие фрилансеры, подскажите, возможно ли перенести подписчиков из группы ВК, к которой утерян доступ, в другую? Насколько это реально и кто может взяться?Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется качественная раскрутка группы вКонтакте (Сообщество о спорте - 50000 подписчиков). Нужен прирост активной целевой аудитории.Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужен опытный таргетолог (профессионала) для настройки рк, у которого есть опыт успешно настроенных рк и есть "живое" портфолио. Тематика кожгалантерея ручной работы: [url=https://www.facebook.com/calitohandmade]https://www.facebook.com/calitohandmade[/url] @calito.ru Задачи: 1. В фб необходимо продвигать "сторитейл" для привлечение репостов записи. 2. Продвижение некоторых рекламных постов. 3. ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Текст предоставлю. Предлагайте цену и варианты как это вы сделаете.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Приглашение пользователей ев мероприятие.Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт6 лет назад